ノッティンガム・フォレストは18日、チェルシー戦(●0-3)直後にアンジェ・ポステコグルー監督の解任を発表した。プレミアリーグによると、就任から39日での解任は史上2番目の短さだという。N・フォレストは今季、開幕3試合を1勝1分け1敗とまずまずのスタートながら、オーナーとの確執が報じられていたヌーノ・エスピーリト・サント監督を解任。9月9日に元トッテナム指揮官で横浜F・マリノスを率いた経験もあるポステコグルー氏