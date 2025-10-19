[10.19 J3第32節](愛鷹)※14:00開始主審:國吉真吾<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 30 ジローン・ゲギムDF 7 沼田航征DF 28 井上航希DF 34 宮㟢海斗MF 10 佐藤尚輝MF 11 森夢真MF 14 徳永晃太郎MF 16 三原秀真MF 24 柳町魁耀MF 71 渡邉綾平FW 23 白輪地敬大控えGK 1 渡辺健太DF 2 宮脇茂夫DF 15 中村勇太MF 17 藤井建悟MF 18 菅井拓也MF 35 向井ひな太FW 9 鈴木輪太朗イブラヒームFW 19 齋藤学FW 20 川又堅碁監