[10.19 J2第33節](クラド)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 岡本拓也DF 3 デルランDF 31 ペレイラMF 6 三竿雄斗MF 14 池田廉MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也MF 25 榊原彗悟MF 38 天笠泰輝FW 11 グレイソン控えGK 32 濱田太郎DF 4 薩川淳貴DF 30 戸根一誓MF 8 落合陸MF 10 野村直輝FW 13 伊佐耕平FW 21 鮎川峻FW 29 宇津元伸弥FW 39 有働夢叶監督竹中穣[ベガルタ仙台]先発GK