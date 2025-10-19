[故障者情報]アスルクラロ沼津は19日、MF鈴木拳士郎が右膝関節内側側副靱帯損傷で全治約8週間と診断されたことを発表した。鈴木は今季ここまでリーグ戦22試合1得点を記録しているが、今月5日の高知ユナイテッドSC戦で負傷していた。11月29日に最終節を予定しており、今季中の復帰は微妙なところ。チームは最下位に低迷している。