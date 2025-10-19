【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルボーイズグループのINIが、10月18日に福島・あづま総合運動公園にて開催された『LIVE AZUMA 2025』に初出演した。 ■デビュー曲から最新曲まで新旧織り交ぜた名刺代わりのようなセットリストを展開！ デニムに華やかな黒ジャケットを合わせた衣装で登場したINI。「FANFARE」の力強いイントロが流れると会場は歓声に包まれ、藤牧が「福島はじめまして