GacGacharic Spinのアンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、一般公募で作曲コンペを開催することを自身のレギュラーラジオであるTBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』19日(日)放送回にて発表した。今年の10月に1stシングル「Radiory」でソロアーティストとしての活動をスタートさせたailly。今回の企画は、そんなaillyがさらなる魅力を見せるべく立ち上げたもので、彼女自身が卒業をテーマに書き下ろした歌