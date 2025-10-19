タレントの松本明子（59）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。アイドル時代を振り返った。この日は女優の中山忍とそろって登場。神奈川・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。自身のアイドル時代について聞かれ「花の82年組の1年後です。（中森）明菜さん、キョンキョンさん（小泉今日子）、（松本）伊代ちゃん、シブがき隊の、華々しい売れに売れたアイドルの翌年。アイドル不作の年です」と自虐