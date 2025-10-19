女優でタレントの川口葵が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。川口葵7月に格闘家・武尊との結婚を発表した川口。「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のステージで、デニムにピンクのニット、さらに花柄のニットを羽織ったコーディネートを披露し、笑顔を見せながらランウェイを歩いた。出演後、川口は自身のインスタグラムで「Rakuten GirlsAward 2025 A/W今回もありがとうございま