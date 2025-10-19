◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)日本ハムの山縣秀選手が途中交代となりました。日本ハムは初回、2番・周東佑京選手にフォアボールを与えます。すると次の打者の4球目、周東選手が盗塁を仕掛けると田宮裕涼選手が2塁へ送球、ショートの山縣選手がカバーに入りますが周東選手のスパイクが山縣選手の膝に接触しそのまま動けない状態となりました。山縣選手は担架で