INIが、10月18日(土)に福島・あづま総合運動公園にて開催された＜LIVE AZUMA 2025＞に初出演した。◆ライブ写真デニムに華やかな黒ジャケットを合わせた衣装で登場したINI。「FANFARE」の力強いイントロが流れると会場は歓声に包まれ、藤牧が「福島はじめまして！INIです、よろしくお願いします！」とあいさつをしてステージの幕があがった。6月にリリースした3rd ALBUM『THE ORIGIN』から「DOMINANCE」、フェスでは初披露となる「