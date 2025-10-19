１０月１９日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝マーゴットバディ競走除外で１０頭立て）は、２０２１年スプリングＳ勝ち馬ヴィクティファルスの半弟、ヴァロンブローサ（牡、栗東・池添学厩舎、父コントレイル）が勝利した。勝ち時計は２分２秒１（良）。五分のスタートを決め、鞍上が出ムチを２発入れて積極的にハナを主張した。他馬に競り駆けられても慌てず、折り合ってリズム良く直線に向いた。最内からしぶとく