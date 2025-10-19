◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京内野手が初回１死一塁で二盗を決めたが、遊撃手の山県と交錯した。左足を引きずるような仕草を見せ、トレーナーが駆けつけた。左膝を痛めた山県はストレッチャーで運ばれて交代。周東も応急処置のためにベンチに下がったが、プレーを続行した。