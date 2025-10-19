メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市の「牧歌の里」では、ハロウィンのイベントが始まりました。 郡上市高鷲町にある「牧歌の里」のハロウィンイベントでは、4歳以上、小学6年生までの子どもが仮装して来園すると家族全員の入場料が無料になります。 19日朝は開園と同時に、人気アニメのキャラクターの格好で揃えた家族連れや、消防士に扮した子どもたちが訪れ、記念写真を撮る姿が見られました。 また、