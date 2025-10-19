電車内という狭い空間で、幼い息子が泣き出し困っていた筆者。そんな時助けてくれたのは……。 差し出された思いやり 育児は大変なことも多いけれど、この思い出が今も私の心を優しく支えてくれているのです。 【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変