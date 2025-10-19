タイとの国境に近いカンボジアの集落が奇怪な騒音を出すタイ人インフルエンサーの奇行に苦しんでいると現地メディアが報道した。7月の衝突で40人以上が死亡するなど両国国境紛争が続き民間領域でも緊張が高まっている。クメールタイムズなどカンボジアメディアによると、10日夜からカンボジア北西部の村プレイチャンとチョークチェイなどでは泣き叫ぶような怪音と航空機エンジンの音が長時間にわたり繰り返し送出されて住民が苦痛