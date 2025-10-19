タレントの村重杏奈（27）が18日、自身のXを更新。大胆に胸元を露出した自撮りショットを公開した。【写真】「おっぱい大事にしてきてよかった」胸元全開の自撮りショットを披露した村重杏奈「死ぬほどおっぱい大事にしてきてよかった 宝」とつづり、バストが強調された写真をアップ。胸元が大胆に開いた服で、白肌の豊満な美バストを披露している。この投稿にファンからは「しげちゃん凄い」「きれいな谷間」「やばっ、どエ