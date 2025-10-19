巨人やレッドソックスで活躍した上原浩治氏が１８日、インスタグラムを更新。元巨人の村田真一氏、高橋由伸氏との３ショットを添え「先日、ゴルフに行きました」と投稿した。プライベートでも親交のある盟友で、「やっぱり最高の人たちです！！」と笑み。「みんな７０台でしたレベル高いわ」とスコアも明かした。村田氏は６１歳で、上原氏と高橋氏は同年代の５０歳。「皆さんお腹が出てない！」、「嬉しすぎる写真」、「好