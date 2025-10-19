パリのブランド「agnès b.（アニエスベー）」から、新作の香水がお目見え。デザイナーの庭からインスピレーションを得た「ルパルファン」と「ロー」の2種は、ヴェルサイユ宮殿を思わせるおしゃれなボトルデザインにも注目です。2025年10月16日（木）より、公式オンラインストアおよび各店舗にて販売がスタートしましたよ。アニエスベーの「香水」が2つの香りで登場！2025年でブランド創立50年となるアニエスベー。節目の年に