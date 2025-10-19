『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した藤嶌果歩日向坂46の四期生・藤嶌果歩（ふじしま・かほ）が、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』のグラビアに初登場！チャーミングな"かほりん"から、いつもとは違う大人な"かほりん"まで余すところなく魅力を発揮してもらいました！＊＊＊■「藤嶌さんが褒められたいこと」――週プレ初登場のグラビア。撮影はどうでした？藤嶌今年、高校を卒業して、自分の中でもう一歩