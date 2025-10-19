タレントの手島優が18日に自身のアメブロを更新し、多忙な育児の中で迎えた息子の誕生日の様子を明かした。この日、手島は「もう10月半ばなのね早いーー」と切り出し「まだ子供も小さいのもあり自分のペースで物事が進むこともほぼ無くあっという間に時間が過ぎている感覚です 体痛い…笑」と多忙な日々についてつづった。続けて「夫もお仕事頑張り期なので協力し合って過ごしています」と明かした。一方で「さてさてプチ愚痴はこ