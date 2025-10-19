俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんの店を手伝い、花音さんが作った手料理を堪能したことを明かした。この日、川崎は「昨日は妻の店の仕入れもありいろいろお手伝い」をしたと明かし「お客様が来るまで初めて妻の店からインスタライブをやって店を初めて紹介したよ」と報告。「店の支度をしながら時々妻も出演したよ」と、ライブの様子をつづった。続けて、番組プロデューサーと店で打ち合わせをしたことに