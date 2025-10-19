南野拓実が所属するモナコは現地10月18日、リーグ・アンの第８節でアンジェと敵地で対戦。１―１で引き分けた。セバスチャン・ポコニョーリ新監督の初陣となったこの一戦に、日本代表帰りの南野はスコアレスで迎えた70分から途中出場。するとその２分後、敵陣中央でボールを受けると、絶妙なダイレクトパスを供給。これに反応したフォラリン・バロガンがネットを揺らした。 投入からわずか２分で結果を残した南野をフラ