「フェニックス・リーグ、オリックス−阪神」（１９日、アイビースタジアム）阪神の佐野大陽内野手が左太もも付近に死球を受け、途中交代となった。場面は二回２死二塁。オリックス・東松投手が投じた４球目の直球が佐野の右太ももに直撃。足を引きずっていたため、トレーナーが駆け寄った。１人で歩くことができず、コーチらの肩を借りてベンチへ下がった。直後は代走に藤田が起用された。