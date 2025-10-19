Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、１８日（日本時間１９日）に行われた米国グランプリ（ＧＰ）予選でＱ２敗退の１３番手に低迷し、その敗因として姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンや、アルピーヌのピエール・ガスリーに向けて怒りを爆発させた。角田は直前のスプリントで１８番手スタートから７位と見事なジャンプアップを見せたが、予選では良い流れを続けられない。Ｑ２でタイムが伸び悩み敗退。１３番手