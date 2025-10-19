現在、マイナ保険証への移行が進んでいますが、マイナ保険証を活用した「マイナ救急」が10月から始まりました。 しかし、マイナ救急サービスの中身や利用方法を詳しく知らないという人もいるでしょう。本記事では、救急時の診断や治療のほか、医療費が減らせる可能性もあるマイナ救急の概要や利用時のポイントを解説します。 10月から「マイナ保険証」と連携した「マイナ救急」の利用が可能に 2025年10月1日に