『デューン』『ミッション：インポッシブル』シリーズのレベッカ・ファーガソンが、以前出演した作品の撮影現場で主演俳優から怒鳴られていた──。2024年2月、あるインタビューで彼女自身が語ったエピソードは、業界に波紋を呼んだ。 ファーガソンいわく、その主演俳優は「自分の出番をうまく撮れないから、とても不安定で怒っていた」そうで、「目の前で大声で怒鳴られた」という。「私に