ドジャースがブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）４戦全勝して、２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。ドジャースにとってＮＬＣＳをスイープで勝ちあがったのは初めて。ブルージェイズには今季２勝１敗、マリナーズには３戦全勝とア・リーグ優勝決定シリーズからどちらが勝ち上がってきても、シーズン中は勝ち越している。 リーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）が７試合制となった１９８５年以降、