◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）２１位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と崩し、通算イーブンパーで終えた。ホールアウトした時点では４１位だった。前半の１１番で３メートルを沈めてバーディーが先行したが、ショットが安定せずにパーを拾う展開。１５番パー４は２メートル弱のパ