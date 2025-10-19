グラビアアイドルちとせよしの（25）が19日、都内で、写真集「lotus serenity」（講談社）発売記念イベントに出席した。4作目の写真集はベトナムでの初海外撮影となった。タイトルのlotusはベトナムの国花「ハス」を意味し、その花言葉は「清らか」「神聖」。serenityは「安らぎ」を意味する。「写真集を見た人が、2人でベトナム旅行をしているような癒やしを感じていただけたらと思った」とタイトルについて説明した。また、この