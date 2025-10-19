フリーアナウンサー岩佐まり（42）が、19日までに自身のブログを更新。第2子妊娠を発表した。岩佐アナは「実は今、私のお腹の中に新しい命が宿っています。妊娠6ヶ月に入りました。出産は2月末〜3月あたまになりそうです」と報告した。続けて「お腹の中の新しい命を守りながら育児と介護をがんばります」と宣言した。また「ただ、私…既に『妊娠糖尿病』の診断を受けてしまいました。かなり食生活を気をつけなければなりません。42