猫作家・HITOMIKO（ヒトミコ）さんが制作している「やんのかステップ木彫り猫」が猫好きの間でひそかな人気だ。やんのかステップとは、猫が背中を丸めてぴょんぴょんと飛び跳ね、威嚇する仕草のこと。この11月にはカプセルトイとして全国発売（全5種類、こちらは木彫りではなく材質はPVC）されることにもなり、「全種コンプリートしたい」と発売を待ちわびるファンの声も聞かれる。【写真】頭にいろいろ乗っている「ちょい乗せ」「