＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗が首位と5打差のトータル17アンダー・3位でハーフターンしている。【写真】カッコイイ！コースには高級車がいっぱいトータル22アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。3打差2位にヤーリミ・ノー（米国）、5打差3位に畑岡、6打差4位タイには竹田麗央らが続