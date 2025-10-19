＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています21位から最終日を迎えた渋野日向子は、3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」で回り、トータルイーブンパー・41位タイでホールアウトした。優勝争いは、木村彩子がトータル12アンダーで単独首位に立っている。2打差2位に高橋彩華、3打