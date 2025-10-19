＜ファンケルクラシック 女子エキシビジョンマッチ最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6109ヤード・パー72＞国内シニアツアー「ファンケルクラシック」の会場で行われている女子エキシビジョンマッチが終了した。【LIVE】シカさんも興奮して猛ダッシュ？30歳以上45歳未満の女子プロによるペア戦「LADYGO CUP」に出場している6人が参戦。2日間トータル7アンダーまで伸ばした宮里美香が優勝を果たした。トータル3アン