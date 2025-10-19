任期満了に伴う静岡県牧之原市の市長選挙が10月19日告示され、これまでに現職と新人のあわせて2人が立候補の届け出を済ませています。 【動画】牧之原市長選挙告示現職と新人の一騎打ちか＝静岡県 牧之原市長選に立候補したのは届け出順に、新人で行政書士の板倉直寿さん（74）、3期目を目指す現職の杉本基久雄さん（68）の2人です。 今回の選挙では、9月に発生した竜巻被害への対応や教育政策などが争点になるとみられています