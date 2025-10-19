10月18日午後7時半ごろ、静岡県函南町の町道で乗用車を運転中、横断歩道をわたっていた高齢男性に衝突しけがをさせたのにも関わらず逃走した疑いで、55歳の女が逮捕されました。 過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、清水町伏見に住むパート従業員の女（55）です。 警察によりますと、女は18日午前4時頃、函南町間宮の信号のある交差点で乗用車を運転中、横断歩道を歩いていた84歳の男性に衝突し、けがをさせたのにも