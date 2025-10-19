１９日未明、安佐北区で新聞配達中のバイクが男性をはねる事故がありました。男性は意識不明の重体です。 午前２時４５分ごろ、安佐北区可部の国道で新聞配達中に西方向へ直進していたバイクが、道路上にいた歩行者の男性（５０）と衝突しました。 この事故ではねられた歩行者の男性は市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体です。バイクを運転していた男性（６９）にけがはありませんでした。 現場は信号や横断歩道のない