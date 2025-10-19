◇米女子ゴルフツアーBMW女子選手権最終日（2025年10月19日韓国・パインビーチ・リンクス＝6785ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、2位から出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）はスコアを2つ伸ばしたが、首位と5打差の3位。4位から出た竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は3つ伸ばして、首位と6打差4位で後半に入った。トップのキム・セヨン（32＝韓国）も3つ伸ばし、2