【法政二−花咲徳栄】１回法政二２死一、二塁。柴田の左前適時打で二走大江が生還し、先制した＝山日ＹＢＳ球場（立石祐志写す）高校野球の第７８回秋季関東大会第１日は１９日、山梨県の山日ＹＢＳ球場などで１回戦を行い、神奈川２位の法政二は花咲徳栄（埼玉１位）に９―１０で逆転負けを喫した。法政二は初回に２点を先制し、３―０の四回には榑松正悟（２年）の３ランなどで５点を追加した。その後も攻め立て、一時は