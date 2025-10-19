ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が2025年10月15日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられたバッキバキの太ももを披露した。「男の子がすきなぶっといあんよ」横川さんは、「男の子がすきなぶっといあんよ」といい、鍛え上げられた太ももの筋肉をみせた自撮りショットを投稿。大きくなった筋肉に注目が集まっていた。この投稿には、「こんなに太い脚初めて見たかも」「かっこいい」「すっげぇ」「凄すぎて膝がど