こういう場で妙に身内感をだしてくる人いますよね。優遇されたいのか、ほかの生徒にマウントをとりたいのか…このママ友ひとりのせいで、教室の雰囲気がどんどんおかしくなっていくのです。【まんが】月謝を滞納するママ友(ウーマンエキサイト編集部)