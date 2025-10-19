◆秋季 関東地区高校野球大会▽１回戦花咲徳栄１０―９法政二（１９日・山日ＹＢＳ）来春センバツ出場への重要な参考材料となる秋季関東大会は第２日を迎え、春夏計１３度の甲子園出場を誇り、２０１７年夏の甲子園を制した花咲徳栄（埼玉１位）が、１９６０年夏、６１年春の甲子園を連覇し、春夏計１１度の甲子園出場を誇る名門・法政二（神奈川２位）と激突。０−９から９点差を逆転するミラクルを成し遂げ、準々決勝に進出