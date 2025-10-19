松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。10月18日（土）に放送された第3話では、晴海の息子・清一郎（櫻）がいるなか、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）が新しい靴がほしいと言い出した。すると千石は“ある判断”をし…。【映像】愛梨