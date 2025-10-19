Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結。2026年1月1日より“フェーズ3”を開幕することを発表した。 今年7月8日にデビュー10周年を迎え、全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超える史上初のアーティストにもなったミセス。本稿では、国民的バンドへの階段を駆け上がっていった彼らの、フェーズ2の快進撃を振り返っていきたい。 （