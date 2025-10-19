きょう午前10時すぎ、山形県庄内町の立谷沢地区でキノコ採りをしていた男性がクマに襲われました。町や警察によりますと、午前10時10分ごろ、男性がクマに襲われたと警察に通報があったということです。現場は庄内町立谷沢地区の龍神橋から北西に約1キロの山中です。襲われたのは40代の男性で、男性は現在病院で治療を受けているということです。ケガの詳しい状況はまだわかっていません。