アーセナルが、“インヴィンシブルズ”の異名で恐れられた2003−04シーズン以来の快挙を達成した。データサイト『Opta』が伝えた。アーセナルは18日のプレミアリーグ第8節でフルアムと敵地で対戦。58分にレアンドロ・トロサールが挙げた1点を守り抜き、3連勝で首位をキープした。同試合ではフルアムの枠内シュートを一度も記録させずにクリーンシートを達成し、アーセナルは前節ウェストハム戦に続いて被枠内シュート「0」本