19日未明、広島市安佐北区の国道で男性(50)が新聞配達中のスクーターにはねられ意識不明の重体です。事故があったのは、広島市安佐北区可部7丁目の国道191号です。警察によると19日午前2時45分ごろ、西に向かって進んでいたスクーターが道路上にいた会社員の男性(50)をはねました。男性は広島市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。スクーターに乗っていた男性(69)は新聞配達中