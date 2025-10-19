◇秋季高校野球関東地区大会1回戦花咲徳栄10―9法政二（2025年10月19日山日ＹＢＳ球場）花咲徳栄（埼玉1位）が9点差を大逆転で、ベスト8進出を決めた。序盤から法政二（神奈川2位）の猛攻を受け、0―3の4回には一挙5失点。5回までに0―9とコールド負けの崖っぷちに追い詰められた。それでも6回無死二、三塁から5番・奥野敬太（2年）の中前への2点適時打で反撃開始。この回4点を返すと、7回に2点、8回に3点を挙げて追