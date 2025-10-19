ウクライナ・ニコポリから見たザポリージャ原子力発電所＝２０２３年７月/Ercin Erturk/Anadolu Agency/Getty Images/File（ＣＮＮ）国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は１８日、ウクライナのザポリージャ原子力発電所（ＺＮＰＰ）で、送電線の復旧作業が進められていると発表した。現地では、異例の「停戦ゾーン」が設けられたという。ザポリージャ原発は約４週間にわたり電力網から電力が供給されておらず、戦争開始以降で最長の停電と