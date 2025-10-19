ドジャースは大谷翔平投手（３１）の超人的な活躍で２年連続ワールドシリーズ出場を決めた。１７日（日本時間１８日）のブルワーズとの優勝決定シリーズ第４戦は先発して７回途中を２安打無失点、１０奪三振、打っては先頭打者弾を含む３本塁打の爆発でシリーズＭＶＰを受賞。球界に衝撃を与え、改めて?史上最高の選手?と称賛された。しかし、そんな姿にクビをかしげる声を米メディア「エッセンシャリースポーツ」が伝えている